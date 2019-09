NY TIMES, FIFA pronta a limitare gli agenti

Quando il New York Times si mette a parlare di calcio, lo fa sempre in termini decisamente interessanti. E succede anche quest'oggi, col prestigioso quotidiano statunitense che racconta un'anticipazione riguardante il calciomercato internazionale ed alcune decisioni in merito che la FIFA potrebbe prendere nelle prossime ore. Il massimo organismo calcistico mondiale infatti starebbe per approvare una serie di proposte con l'obiettivo di riformare il calciomercato, limitando l'influenza dei grandi agenti ma pure impedendo a club come Chelsea, Manchester City e Juventus di accumulare talenti in eccesso.

Secondo la proposta della FIFA, spiegata da alcuni insiders al quotidiano, un agente non potrà più lavorare nella stessa operazione sia per il club che acquista che per quello che vende. E le loro commissioni avranno un tetto: del 3% con i club acquirenti, del 6% con le società venditrici. I club da tempo hanno espresso il proprio malcontento per i soldi spesi in commissioni agli agenti (che secondo la fonte hanno incassato, fra il 2014 e il 2019, circa 2 miliardi di dollari), i quali a loro volta hanno già annunciato ricorsi ai tribunali competenti in caso di limitazioni ai loro possibili guadagni. La proposta originale della FIFA prevedeva l'istituzione di una 'sede centrale' tramite il quale i club dovrebbero far passare i soldi per i trasferimenti e i pagamenti per gli agenti coinvolti. Un modo per aiutare a fare chiarezza su un'industria che per il NYT è diventata focus del riciclaggio di denaro e da tempo è nel mirino delle autorità di diversi paesi per via delle evasioni fiscali. Come detto questa task force voluta da Infantino ha l'intenzione di limitare gli agenti, ma pure di impedire ai club di accumulare giocatori.