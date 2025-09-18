Novità in casa Atalanta: Ademola Lookman torna in gruppo
Sorpresa a Bergamo. All’indomani del pesante ko incassato in Champions League con il Paris Saint-Germain, l’Atalanta ritrova Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano, per la prima volta dall’esplosione del caso di mercato estivo, è infatti rientrato nel gruppo allenato da Ivan Juric, in occasione della seduta di allenamento di questa mattina. Lo rivela Tuttomercatoweb.com.
Da capire quali saranno le decisioni dell’allenatore croato per le prossime uscite: la Dea scenderà in campo domenica alle 15 in casa del Torino, per poi sfidare, sempre nel capoluogo piemontese, la Juventus sabato 27 settembre alle 18. Specie considerando le tante assenze nel settore avanzato, il rientro di Lookman a pieno regime garantirebbe a Juric soluzioni e qualità cruciali in attacco.
