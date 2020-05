NOBILI (IV), Presto un DPCM per bloccare il calcio

Gli allenamenti delle squadre di Serie A possono ufficialmente ripartire da domani, ma la ripresa del campionato è ancora tutt'altro che certa. Dopo l'indiscrezione odierna di Repubblica, ad alimentare ulteriori rumors sul possibile stop è infatti il deputato del partito di maggioranza "Italia Viva", Luciano Nobili. Questo il suo ultimo tweet in merito a un nuovo DPCM, già in preparazione, per fermare il calcio in maniera definitiva: "Pare sia in preparazione l’ennesimo DPCM per bloccare in maniera definitiva il calcio. Nonostante le regioni abbiano dato ok ad allenamenti e parere unanime di Federcalcio, Lega, AssoCalciatori per ripartenza. Sarebbe l’ennesima violenza al Parlamento e all’autonomia dello sport".

