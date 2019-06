NETO, Cessione da record. Ma a meno di Toldo

Il passaggio di Norberto Neto dal Valencia al Barcellona per 26 milioni di euro è destinato ad entrare nella storia: la cifra sborsata dai blaugrana per aggiudicarsi l'ex portiere della Fiorentina rientra nella top-ten della storia del calcio per un estremo difensore. Al primo posto di questa speciale classifica c'è Kepa, portiere del Chelsea passato un anno fa ai Blues dal Bilbao mentre al nono posto, davanti dunque a Neto (10°), c'è Francesco Toldo, che nel 2001 passò dalla Fiorentina di Cecchi Gori all'Inter per 55 miliardi di lire, ovvero circa 26,5 milioni di euro. Ecco la classifica completa dove figura una buona fetta di viola...