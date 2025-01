NDOUR, Il Torino accelera: dipende tutto da Casadei

FirenzeViola.it

Sempre più Torino per Cher Ndour, obiettivo anche della Fiorentina. Il futuro in maglia granata del centrocampista di proprietà del PSG dipende da Cesare Casadei, su cui c’è stata una vera e propria asta: il Toro è arrivato ad offrire al Chelsea 12 milioni di euro (bonus compresi) più il 40% dell’eventuale rivendita, mentre la Lazio propone 13 milioni subito più il 25% e si fa forte del sì del giocatore. L’ultima parola spetta ai londinesi, che non hanno ancora sciolto le ultime riserve, ma i granata si stanno cautelando con il suo compagno di nazionale. Lo riporta La Stampa.