NDOUR, Ieri in campo qualche minuto con il Besiktas

© foto di pietro.lazzerini

Al centro di numerose voci di mercato che lo riguardano e che lo vedono tornare al PSG dal prestito in Turchia, Cher Ndour intanto nella serata di ieri ha giocato qualche minuto nel finale di Besiktas-Athletic Bilbao, partita terminata 4-1 per i turchi valida per il girone di Europa League, dove ora la squadra allenata da Solskjaer è riuscita a salire al 18esimo posto battendo proprio gli spagnoli che erano in cima alla classifica al pari della Lazio. Ndour, talento classe 2004 entrato nell'robita anche della Fiorentina, è entrato all'87' del match, a risultato già acquisito, sostituendo uno degli autori dei gol turchi, Rafa Silva.