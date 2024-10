NAZIONALE, Italia-Francia, già venduti 41.000 biglietti

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Prosegue a pieno ritmo la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A della Nations League in programma domenica 17 novembre (ore 20.45) allo Stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano. Sono 41.000 i tagliandi già venduti per il match con i Bleus: sono andati esauriti i biglietti del Primo Anello Blu e del Primo Anello Verde così come quelli della promozione dedicata alle famiglie, mentre è ancora possibile acquistare i tagliandi a prezzo ridotto riservati agli Under 12, agli Under 18, agli Over 65 e agli studenti universitari. I biglietti sono in vendita presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. La Nazionale tornerà a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l'Ucraina (2-1 con doppietta di Frattesi) in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024. Proprio a Milano con la Francia il 15 maggio 1910 l'Italia disputò sul campo dell'Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 i Bleus. Milano ha tenuto a battesimo anche la nascita del mito azzurro, visto che il 6 gennaio 1911 contro l'Ungheria l'Italia indossò per la prima volta la maglia azzurra.

Seconda città dopo Roma ad aver ospitato il maggior numero di gare della Nazionale (61, con un bilancio di 39 vittorie, 19 pareggi e 3 sconfitte), nonché sede della Federcalcio tra il 1905 e il 1911, Milano ha visto la Nazionale scendere in campo in quattro diversi impianti: l'Arena Civica, il Velodromo Sempione (abbattuto nel 1928), il Campo Milan di Viale Lombardia e lo Stadio di San Siro, dal 3 marzo 1980 intitolato a Giuseppe Meazza. Nel capoluogo lombardo gli azzurri hanno mantenuto un'imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall'1-2 del gennaio 1925 con l'Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l'altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all'Arena Civica) all'1-2 dell'ottobre 2021 con la Spagna al 'Meazza'. La vittoria più ampia della Nazionale a Milano è Italia-Francia 9-4 del 18 gennaio 1920, mentre l'Austria è l'avversaria più affrontata (6 volte), seguita da Svezia, Svizzera, Ungheria e Portogallo (5). (ANSA).