NAZIONALE, Al "Bozsik" come i viola. Kean titolare: il punto

L'Italia come la Fiorentina, visto che stasera (ore 20.45) giocherà in casa dell'Honved la partita contro Israele, stadio che ha ospitato la gara di Conference tra i "padroni di casa" del Maccabi Haifa e i viola appunto. Stasera tocca agli azzurri che in uno stadio di circa 2mila posti ospiterà 400 tifosi italiani, una partita per forza di cose atipica, dunque, soprattutto per via delle stringenti misure di sicurezza previste.

La situazione di Israele - Come scrive l'Ansa, mentre dalla Palestina rinnovano l'appello affinché Israele venga espulso dalla Fifa (richiesta respinta già a luglio) e sottolineano che lunedì scorso, in un raid aereo degli israeliani sopra Gaza è morto un giocatore dell'Ahli Gaza (massima serie locale), Mohammed Al Baaz, quarto giocatore del suo club a rimanere ucciso a causa della guerra, la nazionale israeliana, costretta a giocare perennemente in trasferta, si prepara alla sfida con l'Italia. Il match si giocherà alla Bozsik Arena di Budapest (la 'casa' dell'Honved), quindi in Ungheria, paese che venerdì scorso ha già ospitato (a Debrecen) il team del ct Ran Ben Shimon in virtù dell'amicizia che lega il Presidente ungherese Viktor Orban al leader israeliano Bibi Netanyahu, e anche del fatto che da quelle parti c'è, con più di 80mila persone, la comunità ebraica più consistente dell'Europa centrorientale, al di fuori della Russia. La maggior parte di loro vive a Budapest, e in tanti, visto che si gioca a porte aperte, vogliono andare sugli spalti di uno stadio che può contenere solo fino a 8.200 spettatori. Invece a Debrecen le porte sono rimaste chiuse, e si è giocato 'in casa' del Belgio perché la capitale Bruxelles e le altre città di quel paese non se la sono sentita, per motivi di sicurezza, di far giocare Israele sul loro territorio.

Le probabili formazioni - Il ct Spalletti rispetto alla gara di Parigi conferma gli interpreti della difesa a tre con l'eccezione di Buongiorno per l'infortunato Calafiori tornato all'Arsenal, probabili cambi sulle fasce di centrocampo e in attacco dove Kean dovrebbe partire al posto di Retegui con Raspadori.

Israele (4-5-1): Gerafi; Jehezkel, Shlomo, Gandelman, Revivo; Solomon, Lavi, Abu Fani, Peretz, Gloukh; Khalaili. Commissario tecnico: Ran Ben Simon.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Commissario tecnico: Luciano Spalletti