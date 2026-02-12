Nations League: Bonucci "Abbiamo un girone difficile ma con sfide eccitanti"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "È un girone difficile, andremo a giocare contro tre delle migliori nazionali al mondo, ricche di talento. Saranno delle grandi sfide, molto eccitanti, avremo degli stadi pieni di entusiasmo. L'obiettivo è quello di andare il più lontano possibile nella competizione".

Così Leonardo Bonucci, assistente del ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, commenta il sorteggio dei gironi di Nations League, svoltosi a Bruxelles dopo la 50/a edizione del congresso ordinario dell'Uefa, cui ha partecipato il presidente della Figc, Gabriele Gravina. L'Italia dovrà affrontare Francia, Belgio e Turchia, con le prime due già affrontate nella passata edizione del torneo, Francia e Belgio: con i Bleus l'Italia vinse 3-1 all'esordio al Parco dei Principi per poi perdere 3-1 l'ultimo match del girone a Milano, vedendosi scavalcare da Mbappé e compagni al primo posto; un successo e un pareggio invece il bilancio delle due sfide con i Diavoli Rossi, battuti 1-0 a Bruxelles (gol di Tonali), ma capaci di rimontare due reti agli Azzurri nel match disputato allo Stadio Olimpico di Roma (2-2 il risultato finale). (ANSA).