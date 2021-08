NASTASIC, Domani alle 13 la presentazione ufficiale

ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 26 agosto alle ore 13:00, presso l’Hotel Il Salviatino, via del Salviatino 21 Firenze, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Nastasic. Per ragioni legate alle norme sul distanziamento attualmente in vigore è possibile accreditare una sola persona per testata ed è necessario, per la stampa interessata a partecipare, inviare una richiesta di accredito all’indirizzo ufficiostampa@acffiorentina.it entro le ore 17:00 di mercoledì 25 agosto. La conferenza verrà trasmessa in diretta sui canali social di ACF Fiorentina.