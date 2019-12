NARDELLA, Stadio? No comment a Commisso

“La commissione tecnica sta lavorando sulla stima e dobbiamo rispettare le procedure. E quindi anche evitare di fare continui interventi mentre ci sono dei tecnici che stanno lavorando. Non commento le dichiarazioni del patron Commisso, al quale comunque faccio un grande augurio per questo Natale, perché verso di lui ho grande simpatia e molta stima”. Lo ha detto il Sindaco di Firenze, a margine del brindisi di auguri con la stampa cittadina, interrogato dai giornalisti in merito al prezzo di vendita del comparto sud dell'area Mercafir, dove una variante urbanistica in essere prevede tra le destinazioni d'uso un nuovo stadio, oltre a 30.500 mq di superfici commerciali, direzionali e turistico-ricettive. A fine gennaio sarà pronto il bando pubblico per la messa in vendita dei terreni, la cui base d'asta sarà determinata da una perizia del Comune di Firenze asseverata da un soggetto terzo. Il patron della Fiorentina da settimane ribadisce che il prezzo "deve essere giusto, altrimenti alla Mercafir lo stadio non si fa". Lo riporta ilsitodiFirenze.it.