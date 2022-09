NARDELLA, Confermo parole Commisso. Stadio...

Dario Nardella, in merito anche alle parole di Rocco Commisso di quest'oggi in conferenza, ha commentato così ad Italpress:

"Le cose che ha detto oggi Rocco Commisso in conferenza stampa ce le siamo dette anche nella riunione. Noi siamo in realtà molto contenti dei rapporti con la Fiorentina, con Commisso, con Barone e di come sta andando la procedura per il nuovo stadio e per la riqualificazione di Campo di Marte. Siamo in grado di confermare anche oggi il rispetto dei tempi. Non ci sono problemi riguardanti le risorse economiche, perché nei 157 milioni ci sono margini per affrontare anche eventuali rincari oltre al supporto del governo"

Sullo stadio: "Per quel che riguarda il discorso dello stadio, mi pare ovvio che Commisso si riferisse a risorse da investire sullo stadio, non al rapporto della concessione, che come a Udine, Bergamo e in tutte le altre città italiane è una concessione che viene firmata tra la città proprietaria dello stadio e il club".