NARDELLA, Con Pessina per il restyling del Franchi

Dario Nardella, sindaco di Firenze, parla così dell'idea del nuovo stadio della Fiorentina e delle questioni legate alla Soprintendenza: "Dobbiamo dare loro fiducia, credo che il buonsenso alla fine prevarrà. Non voglio passare alla storia come il Sindaco che non ha voluto far fare lo stadio a Rocco Commisso. Con Pessina, poi, stiamo lavorando alla riqualificazione di Campo di Marte e al restyling del Franchi, così da avere uno stadio moderno e green. Da 42mila posti".