NAPOLI, Una doppietta di Mertens stende la Samp

Una doppietta di Dries Mertens. Due gol per regolare la Sampdoria, che incassa la terza sconfitta in altrettante partite al termine di una gara in cui, almeno dal punto di vista del gioco e dell'organizzazione, si sono visti dei passi in avanti. Dopo la sconfitta di Torino e dopo la sosta, il Napoli torna al successo: lo fa col centoundicesimo e col centododecismo gol in maglia azzurra dell'attaccante belga, che dopo questo turno è a meno nove dal record di gol di Marek Hamsik e a meno tre da Diego Armando Maradona.