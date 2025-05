Ufficiale Napoli, ecco il primo annuncio: prolungato il contratto di Juan Jesus

Di poco fa è il primo annuncio ufficiale del Napoli fresco campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Si tratta del prolungamento di contratto di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, arrivato a Napoli a parametro zero quattro anni fa dopo la fine della sua avventura alla Roma, rimarrà in azzurro così anche per la prossima stagione. Di seguito l'annuncio del Napoli che ha esercitato l'opzione prevista dall'accordo: "Juan Jesus in azzurro anche per il prossimo campionato. Il Napoli ha esercitato il diritto di opzione e ha prolungato il contratto del difensore azzurro per la stagione 2025/26".