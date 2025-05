Napoli, De Bruyne vicino alla firma di un contratto biennale

vedi letture

(ANSA) - NAPOLI, 31 MAG - Il Napoli sta per chiudere la trattativa per Kevin De Bruyne che firmerà presto il contratto con il club azzurro. Il centrocampista belga ha trovato un accordo con il Napoli e firmerà un contratto biennale per un ingaggio di circa 6 milioni a stagione, arrivando in Italia gratis vista la scadenza del suo contratto con il Manchester City. De Bruyne, che il 28 giugno compirà 34 anni, è stato convocato dal ct della nazionale belga Garcia insieme a Lukaku per i due match di fine stagione contro Macedonia il 6 giugno e il Galles il 9 giugno di qualificazione ai Mondiali.

Quindi potrebbe essere in Italia per le visite mediche già lunedì, oppure andare in nazionale e tornare a Napoli al termine dei due match per le visite e la firma del contratto. (ANSA).