NAPOLI, ADL manda tutti in ritiro: Ancelotti si dissocia

"Un allenatore non può mandare in ritiro la squadra, deve farlo la società. La squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un’occasione per conoscersi meglio" lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis in un''intervista a Radio Kiss Kiss. Mentre, qualche ora dopo, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions il tecnico Ancelotti ha specificato di non essere d''accordo con la società: “La notizia del giorno è che domani abbiamo una gara importante che ci deve permettere di passare il girone di Champions, è un obiettivo per tutti noi e sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello. Tutto il resto sono dettagli, sui quali si può essere d’accordo o meno. Se me lo chiede, devo dire che non sono d’accordo con questa decisione presa dalla società, Noi dobbiamo accettarla”.