NAINGGOLAN, Conte è grande, l'ho capito in un mese

Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter in prestito al Cagliari, ha fatto intendere nel corso di un'intervista sul canale Twitch "RiberaRibell" di star pensando ad un ritorno nei nerazzurri, per tornare agli ordini di Conte: "Avrei voluto lavorare con Conte perché in un mese ho visto la sua grinta, la personalità. Come voleva far giocare la squadra. In un mese ho visto un grande allenatore".

Chi è il suo erede?

"Il futuro Nainggolan lo ha preso l'Inter ed è Barella, ha il mio stile di gioco. E' bello cazzuto, corre e lotta. Fa pochi gol e assist, ma acquisita l'esperienza giusta farà anche quello. Lui è come me sei anni fa, è molto importante per far girare bene gli altri dieci in squadra".