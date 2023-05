N. TORRENO, Cabral? Eredità di Vlahovic ha pesato

Fonte: Radio Bruno

L'ex preparatore dello staff del tecnico Paulo Sousa, adesso ai Chicago Fire, Nacho Torreno, ha parlato così in vista del match di questa sera al Franchi: "Nonostante sia la Fiorentina che il Basilea abbiamo avuto un cammino europeo altalenante, oggi vedo favorita la squadra viola. Per quanto riguarda gli svizzeri, hanno una formazione che mette insieme calciatori giovani e giocatori più esperti. Finanziariamente non hanno molta stabilità e spesso acquistano giocatori in prestito".

Lei era al Basilea quando giocava Cabral...

"Quando seppi che sarebbe andato alla Fiorentina ero già convinto che gli sarebbe servito qualche mese per ambientarsi in Serie A e anche l'eredità di Vlahovic pesa molto".

Italiano?

"Mi piace quello che sta facendo a Firenze. Ha tutte le possibilità per fare grandi cose".