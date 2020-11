MUSEO ACF, Le cinque curiosità di Parma-Fiorentina

Museo Fiorentina presenta le 5 curiosità su Parma-Fiorentina:

1. La Fiorentina ha giocato a Parma 34 volte: 23 nel campionato di Serie A, 2 in serie B, 1 nel campionato di Prima Divisione, 8 in coppa Italia. Il bilancio complessivo vede 9 vittorie della Fiorentina, 13 pareggi, 12 vittorie del Parma, 36 le reti realizzate dai viola contro 44 dei padroni di casa. In serie A sono 5 le vittorie gigliate con 10 pareggi e 8 sconfitte, 25 i gol fatti e 31 quelli subiti.

2. La prima partita tra i due club fu giocata a Parma il 2 gennaio del 1927, nel campionato di Prima Divisione (girone C, Lega Nord). La Fiorentina era nata da pochi mesi, i suoi colori erano ancora il bianco e il rosso, e muoveva, con fatica, i primi passi. Il Parma Foot Ball Club era stato costituito nel 1913 e, grazie ad Ennio Tardini a cui fu intitolato, aveva già un proprio stadio. Quel 2 gennaio la Fiorentina pagò a caro prezzo il noviziato, perdendo 5-0.

3. Passarono pochi anni e, dopo il pareggio in serie B nella stagione 1929-30, al terzo incontro a Parma, arrivò il primo successo della Fiorentina. Era l’8 febbraio 1931 ed i viola vinsero 3-1, rimontando il vantaggio iniziale dei parmensi. Tutti nel secondo tempo i gol gigliati: Serdoz, Rivolo, Staffetta. La Fiorentina vinse il campionato e fu promossa per la prima volta in serie A.

4. Parma-Fiorentina è stata spesso partita... di arbitri e di rigori. Realizzati o falliti. Si va dal 2-1 del 13 gennaio 2008 deciso da un penalty di Adrian Mutu, all’1-1 del 6 febbraio 2011 (pareggio viola dagli undici metri di Gaetano D'Agostino). Il Parma-Fiorentina del 22 settembre 2012, è un mix dei due eventi: a fronte del pareggio al 93’ del parmense Jaime Valdes (nel primo tempo un destro da fuori area di Roncaglia aveva portato in vantaggio la Fiorentina), in precedenza lo stesso cileno si era fatto parare un rigore da Viviano. Di contro il viola Jovetic se lo era fatto parare da Mirante. Tre rigori in 90' (anzi... 93’): uno realizzato, due respinti dai portieri. Ancora arbitri protagonisti nel Parma-Fiorentina 2-2 del 24 febbraio 2014: il signor Gervasoni di Mantova dapprima assegna un rigore col quale il brasiliano Amauri firma il provvisorio 2-1 per il Parma. Poi, pochi minuti dopo, espelle il viola Diakhitè. Quindi al 94' espelle Munari (allora al Parma) e Borja Valero – che verrà squalificato per 4 giornate per «aver posto una mano su una spalla dell’arbitro, spingendolo». Ancora un rigore sbagliato il 6 gennaio 2015: protagonista in negativo Mario Gomez che si fa parere il tiro da Mirante (ancora lui) e la Fiorentina perde 1-0. Mentre chiudiamo in bellezza (per la Fiorentina) ricordando l'ultimo Parma-Fiorentina del 5 luglio 2020 con ben tre rigori fischiati dall'arbitro Abisso di Palermo, tutti realizzati. Due per i viola (doppietta di Pulgar), per il Parma accorciò le distanza Kucka.

5. Parma-Fiorentina è anche il festival del Cile. Accompagnati da una virtuale colonna sonora degli Inti Intillimani, ricordiamo innanzitutto il già citato Jaime Valdès e Luis Jimenez. I due piccoli cileni, infatti, sono doppi ex di Parma e Fiorentina. Ma non solo... Insieme ai connazionali Mati Fernandez e Pulgar hanno timbrato il cartellino più volte quando al “Tardini” si sono trovati di fronte la Fiorentina. Abbiamo già detto del gol di Valdes nel settembre 2012 (ed allo stesso tempo del rigore fallito), abbiamo già ricordato la doppietta di Eric Pulgar nel 2-1 di appena 5 mesi fa, celebriamo la rete di Mati Fernandez (argentino di nascita ma cileno di passaporto) nel 2-2 del febbraio 2014. Aggiungiamo, a questo punto, il gol del “mago” (questo il suo soprannome) Jimenez nel 4-2 del 25 febbraio 2006: doppietta di Bojinov, rete di Jorgensen, sigillo finale del piccolo Cileno.