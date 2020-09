MOVIOLA, Calvarese male sul rigore, poi rimedia

Su La Gazzetta dello Sport è presente la moviola della sfida di ieri tra Inter e Fiorentina. L’episodio principe è al 18', quando Lautaro Martinez va giù in area apparentemente dopo un contatto con Martin Caceres. L'arbitro Calvarese non ha dubbi e indica il dischetto. L’uruguaiano viene anche ammonito: grida e strepita tentando di discolparsi. Ma già i primi replay mostrano che qualcosa non torna. È di questo avviso anche il Var Giacomelli che invita per la prima volta quest’anno, il direttore di gara al monitor, dove è chiaro che Caceres tocca prima il pallone. Basta un istante e Calvarese torna sui suoi passi: né rigore né giallo. Per il resto è una partita ben diretta, con polso fermo ed equilibrio sui cartellini.