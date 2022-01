MOURINHO, Si arrabbia: "Chiffi senza personalità"

José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta di San Siro contro il Milan si scaglia in una polemica contro l'arbitraggio ed il VAR. "Siamo stati in partita anche sul 2-0 fino al momento dell'espulsione di Karsdorp, però è stata una partita bassa a livello tecnico. Abbiamo sbagliato tanto, perdiamo palla con una facilità tremenda e sbagliamo tanti appoggi. Siamo stati comunque dentro la partita però per parlare di problemi di qualità, devo però parlare dell'arbitro e del VAR. Non si vede chiaramente che il primo è rigore, si vede un movimento dove Tammy allarga il braccio ma non c'è un contatto puro. Aureliano era a casa ma ha fermato il gioco: ho chiesto una clip per capire le ragioni, anche i miei analisti non l'hanno trovata. Se lo paragoni con quelli su Zaniolo e Ibanez, o ne dai tre o nessuno. Io non ne davo nessuno. Vogliamo uniformità: abbiamo avuto livello tecnico basso ma purtroppo a livello arbitrale siamo sempre noi gli sfortunati. Se vuoi fare il fenomeno al VAR blocchi la partita e vuoi fare l'arbitro, Chiffi senza personalità e poi a San Siro vai al monitor e arrivederci".

Dove si può piazzare questa Roma?

"Siamo una squadra di media qualità che poteva avere qualche punto in più, se guardi il secondo gol e l'ultimo rigore sono esempi chiari. Abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico, è mancata la qualità tecnica. Non capisco ancora il lavoro dell'arbitro durante la partita con il VAR, è difficile".