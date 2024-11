MOTTA, Vlahovic deve fare di più ma non è stanco

FirenzeViola.it

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Udinese dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma, parlando della situazione di Dusan Vlahovic: "Dusan insieme a tutti gli altri deve fare sicuramente meglio in fase sia offensiva che difensiva. Il discorso non è quanti palloni tocco, è quanto incido sul gioco, quanto riesco ad essere decisivo in entrambe le fasi. Questo è quello che conta, non la quantità ma la qualità".

Domani può essere l'occasione giusta per far rifiatare Vlahovic?

"Può essere, lo valuteremo anche oggi perché abbiamo l'ultimo allenamento. Devo però dire che in questa fase della stagione i giocatori non sono stanchi, stanno bene. E' un momento in cui tutti dobbiamo dare qualcosa in più, poi quando arriverà il momento troveremo la soluzione migliore. Sempre se arriverà il momento del suo riposo".