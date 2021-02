MORATTI, Mai mandato a quel paese allenatore Juve

"Ritorno all’Inter? No, non credo. Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi". L'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, ha escluso un suo ritorno alla guida del club nerazzurro dopo la decisione del gruppo Suning, caldeggiata dal Governo cinese, di mettere in vendita il club. "Lite Conte-Agnelli? Una vecchia ruggine che salta fuori - prosegue -. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus".