MORATA, Torna alla Juve: domani atteso a Torino

Alvaro Morata è sempre più vicino alla Juventus. Con l'Atletico Madrid sarebbero da sistemare gli ultimi dettagli sul prestito a 10 milioni con diritto di riscatto a 45. Un affare che ha preso il via dopo lo stallo totale tra Arkadiusz Milik e la Roma e dunque tra Edin Dzeko e la Juventus. Da Napoli deve ancora arrivare la fumata nera definitiva, il telefono di Fabio Paratici è in costante contatto sia con Napoli che con la Capitale ma al contempo tratta e definisce i dettagli con Morata. Lo spagnolo aspetta solo la luce verde. Può partire per Torino stasera ma più probabilmente domani è atteso in città per le visite.