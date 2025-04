Morata prende le distanze da Fagioli: "Non c'entro nulla con lui. Gli ho dato solo consigli"

Alvaro Morata prende le distanze dal caso scommesse e da ciò che lo vedrebbe invischiato con la vicenda di Nicolò Fagioli. L'attaccante del Galatasaray ha condiviso per anni lo spogliatoio della Juventus col centrocampista della Fiorentina, che poche ore fa ha preso posizione sui propri social in merito alle notizie di questi giorni che riguardavano il caso scommesse in cui è coinvolto.

L'ex centravanti del Milan è stato uno dei giocatori nominati in queste ultime ore per quanto riguarda le operazioni sul caso scommesse relative anche al classe 2001: in particolare, in una conversazione con l’ex compagno di squadra nelle giovanili, Zanandrea, il centrocampista viola parlava di un “Alvaro” che lo aiutava nella compravendita degli orologi, lo strumento attraverso il quale venivano nascosti i debiti di gioco. Morata non ci sta e ha voluto prendere posizione con una Storia postata su Instagram (in calce la foto): "Ho visto le informazioni che stanno uscendo su di me e ci tengo a chiarire che l’unica cosa in cui ho aiutato Fagioli in questi anni è dandogli consigli sulla sua carriera, come amico e persona con più esperienza di lui. Non ho mai saputo niente della sua situazione. Voglio molto bene a Nicolò e spero possa rimediare presto a tutti i suoi errori, però io non ho niente a che vedere con la sua situazione e prego di non diffondere notizie false o bugie. Ripeto: smentisco tutte le informazioni che sono uscite perché sono FALSE. Grazie".