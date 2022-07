MONZA, Visite e firme per Caprari e F. Ranocchia

(ANSA) - MONZA, 21 LUG - Altri acquisti nel carrello della spesa del Monza: dopo le visite mediche della mattinata, sono attese nel tardo pomeriggio le firme di Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia. L'attaccante romano, 29 anni tra 9 giorni, lascia l'Hellas Verona e sposa i biancorossi per 12 milioni di euro con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza: 3 milioni di prestito oneroso, altri 8 in caso di riscatto e 1 milione di bonus per la permanenza in A del Monza. Filippo Ranocchia, centrocampista del 2001 di proprietà della Juventus, arriva a Monza in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei bianconeri. Con Caprari e Filippo Ranocchia, gli acquisti della neopromossa salgono a 9. A cui si aggiungerà dall'1 agosto il brasiliano Marlon, ancora tesserato con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. (ANSA).