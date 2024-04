MONZA, In trattativa per passare di proprietà a Orienta

FirenzeViola.it

Anche il Monza sembra molto vicino al passaggio di proprietà. Augusto Balestra, socio e frontman del fondo Orienta Capital Partners, era sugli spalti del Dall'Ara in occasione della gara tra Bologna e brianzoli, una decina di giorni fa, e a molti - scrive Tuttosport - è sembrata la conferma di come le negoziazioni stiano proseguendo verso il closing previsto per fine maggio al termine del campionato.

Dalla fine dell’inverno sono partite le contrattazioni per la cessione da parte di Fininvest del pacchetto di maggioranza del club lombardo. Sul tavolo il 60-70% delle quote per una cifra intorno ai 100 milioni di euro. Inizialmente lo scorso autunno c’erano stati approcci da parte di investitori americani e arabi. Chiacchierate esplorative che però non erano sfociate in alcuna due diligence, a differenza di quanto accaduto a inizio marzo con Orienta, società specializzata in investimenti intersettoriali con sede a Milano e Forlì.

Fininvest e la famiglia Berlusconi non usciranno del tutto di scena, almeno per il momento. Nelle linee programmatiche c’è il mantenimento di una quota di minoranza. Ad accompagnare il passaggio societario e a fungere da elemento di continuità tra passato e futuro - conclude Tuttosport - sarà l’amministratore delegato Adriano Galliani. Non a caso il dirigente è stato visto sugli spalti del Dall’Ara vicino proprio a Balestra, che potrebbe avere la carica di presidente del Monza.