MONZA, Ecco il sostituto di Marì: fatta per Brorsson

Porte girevoli in casa Monza. Il club brianzolo che oggi ha salutato Pablo Marì e presto potrebbe fare lo stesso con Daniel Maldini lavora contemporaneamente anche a diversi innesti per consegnare forze nuove a mister Bocchetti in vista di una corsa salvezza che poco dopo il giro di boa appare già disperata. Secondo 'Sky', trattativa in fase avanzata col Mjällby per il trasferimento in Italia del difensore svedese classe '99 Arvid Brorsson. Venticinque anni, dovrebbe essere il terzo innesto per la difesa dei brianzoli dopo Lekovic e Palacios.