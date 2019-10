MONTELLA, Giocato con maturità. Castrovilli...

Queste le parole del mister della Fiorentina, Vincenzo Montella, a DAZN: “L’azione dell’Udinese subito dopo il nostro gol mi è sembrata iniziata da un fallo di mano per questo mi sono arrabbiato. Avevo paura di un eventuale corner visto che loro sono pericolosi negli angoli. Oggi è stata giocata una partita con personalità. Era una partita sporca e difficile ma noi abbiamo avuto pazienza. La squadra mi è piaciuta perché ha giocato con maturità. Sarà sempre più difficile ma sarà sempre più stimolante crescere ancora. Castrovilli regista? Ci può stare. Da ex attaccante ammetto che fatico a giocare senza attaccante ma non vedo l’ora che la mia squadra migliori per poter rivedere una punta. Vlahovic stava per entrare ma la sorte ha voluto altro”.