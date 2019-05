MONTELLA, Espulso nel finale: calcio a un cartellone

Emergono novità relative ai minuti finali di Parma-Fiorentina in cui Vincenzo Montella è sembrato particolarmente nervoso. Secondo quanto ricostruito da Sky Sport, il tecnico gigliato è stato espulso dall'arbitro dopo aver spaccato un cartellone pubblicitario ferendo, per giunta, un inserviente. A questo punto servirà attendere la decisione del Giudice Sportivo, che arriverà in settimana, per capire il tipo di sanzione che verrà inferta all'Aeroplanino.