MONDIALI, Polonia-Messico 0-0, 0' per Zurkowski

Polonia e Messico impattano 0-0 al termine di una gara combattuta e vibrante: il secondo match del Gruppo C dei Mondiali in Qatar, inaugurato oggi con l'incredibile tonfo dell'Argentina (sconfitta 2-1 dall'Arabia Saudita), prosegue col pari a reti bianche tra e due squadre che avrebbero dovuto giocarsi il secondo posto alle spalle dell'albiceleste. Decisivo l'intramontabile Guillermo Ochoa, portiere del Messico che neutralizza un rigore di Robert Lewandowski. Nella nazionale allenata da Czesław Michniewicz non c'è spazio per Szymon Zurkowski, col centrocampista della Fiorentina che rimane in panchina per tutta la gara.