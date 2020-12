MONDIALI, Ecco il girone dell'Italia: c'è la Svizzera

Mentre si sta concludendo la composizione dei gironi di qualificazione ai Mondiali, ecco il girone C, quello a 5 squadre che comprende gli azzurri. L'Italia ha pescato Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria, Lituania.

I gironi sono 10 in totale, i primi cinque prevedono infatti la partecipazione di cinque Nazonali (come per l'Italia) mentre quelli restanti raggruppano sei Nazionali. Le 10 vincitrici si qualificano per la fase finale, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022 in Qatar.

Le 10 seconde classificate nei gironi andranno gli spareggi, in programma a marzo 2022, insieme alle due migliori vincitrici dei gironi di UEFA Nations League 2020/21 che non si siano qualificate direttamente alla fase finale come vincitrici dei gironi delle qualificazioni e non partecipino agli spareggi come seconde classificate nei gironi di qualificazione.