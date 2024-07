MONDIALI 26, Gov. New Jersey: torneo a prova di sicurezza

Fonte: ANSA

FirenzeViola.it

© foto di Arsen Galstyan-Adidas Football

(ANSA) - BERLINO, 14 LUG - I mondiali di calcio 2026 saranno un "torneo incredibilmente sicuro". A fare la promessa è il governatore del New Jersey, Phil Murphy, parlando con i media a Berlino il giorno della finale di Euro 2024, all'indomani dell'attentato a Donald Trump in Pennsylvania e dopo i tafferugli tra tifosi in tribuna durante la semifinale di Coppa America tra Colombia e Uruguay a Charlotte, in Carolina del Nord. In merito al tentativo di omicidio dell'ex presidente Usa, Murphy ha detto che "quel tipo di violenza non ha posto nel discorso pubblico americano", pur dicendo che il New Jersey e la vicina New York "hanno leggi sulla sicurezza delle armi tra le più severe di tutta l'America". Il governatore ha anche parlato del rischio di violenze tra tifosi, dicendo che gli organizzatori della Coppa del Mondo 2026, che sarà ospitata oltre che negli Usa anche in Canada e Messico, avranno molto più tempo per organizzare un torneo sicuro.

Alcune partite si giocheranno al MetLife Stadium, impianto del New Jersey, appena fuori New York City, che è sede delle squadre Nfl dei New York Giants e dei Jets, e Murhpy ha detto che in quello stadio non potranno capitare episodi come quello di Charlotte, dove la polizia ha impiegato diversi minuti a riportare la calma tra i tifosi e i giocatori dell'Uruguay e i sostenitori della Colombia venuti a contatto. "Io non ero lì - le parole di Murphy -, ma non è così che costruiamo le cose al MetLife. Questo è qualcosa che non è mai successo nel nostro stadio e, a Dio piacendo, non accadrà ma. Non è proprio il modo in cui affrontiamo la questione della sicurezza" (ANSA).