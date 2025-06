Mondiale per Club, la Juventus batte 5-0 l'Al Ain: oggi inizia la seconda giornata

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - La Juventus travolge 5-0 gli emiratini dell'Al Ain nella prima delle tre giornate della fase a gironi del Mondiale per club. Doppiette di Randal Kolo Muani (11' e 45+4') e Francisco Conceicao (21' e 58'). In rete per i bianconeri anche Kenan Yildiz (31'). Nell'altra partita del torneo giocata nella notte italiana il Salisburgo ha battuto 2-1 i messicani del Pachuca. Oggi pomeriggio al via la seconda giornata, con le sfide tra Palmeiras e Al Ahly e tra Miami e Porto. Sabato torna in campo l'Inter, contro i giapponesi Urawa Reds. Domenica la Juve con i marocchini del Wydad. (ANSA).