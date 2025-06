Europei U21, ai quarti sarà Italia-Germania. Il ct Nunziata: "Non ci sono favoriti"

Sarà Italia-Germania ai quarti di finale dell'Europeo Under 21, torneo attualmente in corso di svolgimento in Slovacchia e che vede protagonisti diversi giocatori viola o ex, come Ndour, Bianco e Kayode. Tutti al servizio di Carmine Nunziata, ct degli Azzurrini che ha commentato così, ai taccuini del sito ufficiale FIGC, l'accoppiamento ai tedeschi: "La Germania è molto forte come tutte le squadre che sono arrivate ai quarti. Ha giocatori di qualità e gioca da squadra, sarà sicuramente una partita difficile.

In queste gare secche non ci sono favoriti, sono partite un po’ particolari in cui ti giochi tutto in novanta minuti. L’unica sorpresa forse è la Danimarca ma l’avevamo incontrata a marzo a Cittadella (1-1, gol di Sorensen e Prati, ndr) e la ritengo una squadra forte".