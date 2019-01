MONCHI, È il giorno più triste da quando faccio il ds

Queste le parole di Monchi, ds della Roma, ai microfoni della tv ufficiale del club giallorosso: "È il giorno più doloroso della mia carriera da direttore sportivo. Chiediamo scusa a tutti tifosi, a quelli venuti qui a Firenze e a quelli a casa. Possiamo dire solo scusa. Non è il momento delle valutazioni, ma solo di chiedere scusa. A volte esce tutto male ed oggi è stato così. Sono stato nello spogliatoio prima della partita, i giocatori volevano vincere, sapevamo che era una partita importante. Penso che nelle ultime 6 partite, escluso il secondo tempo di Bergamo, la squadra stava ritornando, ma purtroppo oggi abbiamo fatto una brutta figura. Cosa possiamo fare noi? Abbiamo provato tutto, credo che i giocatori abbiamo bisogno del loro tempo, nessuno oggi è felice e tranquillo e quindi non è il giorno per stargli lontano, bisogna stare con loro e lo staff tecnico.Bisogna essere uniti per uscire da questa situazione, non credo che oggi sia il giorno adatto per punirli, la punizione c’è già stata in campo".