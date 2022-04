MOGLIE IGOR, Non mollare, sempre con te

Bel messaggio di solidarietà di Bianca Ribeiro al compagno Igor. Il difensore viola ieri è stato protagonista in negativo della partita ed evidentemente ha accusato il colpo, dopo una stagione giocata in crescendo. Così la moglie lo immortala in una tenera foto del giocatore con la testa rivolta verso il letto, sconsolato e avvilito, insieme al cagnolino e, come in una carezza per confortarlo, scrive: "Non mollare mai, amore mio. Sono con te. Per sempre insieme".