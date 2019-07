MOENA, Mercoledì il saluto ai tifosi dei viola

Inizia a delinearsi il programma della Fiorentina a Moena, in direzione della quale la squadra partirà domani alle 8 da Campo di Marte. Il clou degli appuntamenti sarà mercoledì quando la squadra disputerà un'amichevole contro la Val di Fassa team. La partita, primo test per i ragazzi di Montella, sarà alle 17, poi alle 21 ci sarà la consueta presentazione della squadra in piazza, quest'anno anticipata visto che il 13 questo primo gruppo partirà alla volta dell'America e sarà sostituito da un altro gruppo di giocatori viola. Alla presentazione è atteso anche Joe Barone, oltre a Giancarlo Antognoni, per la prima volta nel nuovo ruolo di direttore tecnico.