MOENA, Fiorentina divisa tra V. Park e Val di Fassa

La prossima estate, per la Fiorentina, sarebbe l'undicesima a Moena. Il condizionale è però d'obbligo, in quanto non è stato sottoscritto alcun tipo di accordo. Le parole di Joe Barone hanno fatto rumore, e gli amministratore locali non hanno ben chiare le intenzioni viola. Il club deve però capire le tempistiche della consegna del Viola Park, in quanto quando il centro sportivo sarà a completo regime la squadra trascorrerà lì il ritiro. Viste le tempistiche ristrette il dubbio per la prossima estate sussiste, quello che è certo però è che da Moena fanno sapere di aver dato la massima disponibilità ad accogliere la Fiorentina e i suoi tifosi per la prossima estate. A riportarlo è La Nazione.