MOENA, 21 i daspo per i disordini in ACF-Foligno

Arrivano novità per quanto riguarda i disordini avvenuti durante l'amichevole estiva fra Fiorentina e Polisportiva Dilettantistica C4 ASD di Foligno. A riportarle è La Voce del Trentino che spiega come in quell'occasione alcuni tifosi viola avrebbero baipassato i varchi d'accesso predisposti per regolare l'afflusso del pubblico forzando alcune recinzioni in plastica e superando le transenne che limitavano l'accesso all'impianto sportivo. A seguito dei fatti sopra descritti, sono stati identificati 21 ultras della Fiorentina e sono stati emessi dal Questore di Trento altrettanti provvedimenti di daspo nei confronti dei sostenitori viola.