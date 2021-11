MIRABELLI, ACF deve puntare l'Europa. Vlahovic...

L'ex dirigente del Milan Massimiliano Mirabelli ha parlato così della partita di domani: "Il Milan può puntare allo scudetto perché gioca bene sia in casa che fuori. Per la Fiorentina può essere un problema con tutte quelle assenze in difesa, ma sono convinto che Italiano farà un bel lavoro. In Serie A ci sono poche partite abbordabili. La Viola deve puntare all'Europa, perché è il posto in cui merita di stare. Sta facendo divertire i tifosi perché contro tutte le squadre cerca di imporre il suo gioco".

Infine un commento anche su Vlahovic: "Se con Vlahovic dovesse arrivare un rinnovo la società ovviamente ci guadagnerebbe di più. È difficile venderlo alle cifre di cui si parla a gennaio. La speranza è di potere arrivare ad un rinnovo per poi venderlo in estate al massimo del prezzo".