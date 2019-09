MILENKOVIC, Portogallo forte: CR7 è un campione

In cista della sfida di sabato contro il Portogallo, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato così dei suoi avversari: "Vorranno vincere, ma noi davanti al nostro pubblico dobbiamo essere preparati anche contro i campioni d'Europa. La partita deve dipendere da noi e non viceversa. Cristiano Ronaldo? Non prendere gol da loro è difficile, lui è un grande campione che ha segnato ovunque abbia giocato. Bisogna però concentrarsi sul Portogallo come squadra, ci sono calciatori in grado di risolvere la partita in qualsiasi momento con una giocata. La nostra forza? L'unione ed il carattere. Lottiamo l'uno per l'altro e quando qualcuno è in difficoltà cerchiamo sempre di aiutarlo a riprendersi. Coppa del Mondo in Russia? A 21 anni non sai mai cosa ti riserva il calcio, oggi sei qui domani non lo sai, ma sicuramente è stata un'esperienza bellissima".