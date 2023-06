MILENKOVIC, Perso per dei dettagli. Abbiamo dato tutto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta in finale contro il West Ham. Queste le sue parole: "Fa male perdere così. Abbiamo fatto una buona gara, non è facile, mi mancano le parole. Abbiamo dato il massimo, ma dovevamo essere più concentrati".

Prosegue: "Anche oggi abbiamo avuto il pallino del gioco, abbiamo tenuto la palla. Abbiamo perso per i dettagli finali, che fanno la differenza".

Sul gol finale: "Sapevamo che loro attaccavano la profondità alle spalle dei difensori. Purtroppo abbiamo commesso un errore che ci è costato caro, le grandi squadre devono essere sempre attente".