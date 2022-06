MILENKOVIC, Milan perde Botman: il serbo tra opzioni

Perso Botman, che ha scelto il Newcastle, il Milan pensa anche a Milenkovic per sostituire l'ormai ex obiettivo di mercato. Lo riporta Tuttomercatoweb, nell'editoriale di Niccolò Ceccarini: "Botman ha scelto il Newcastle e il Milan perde così il suo principale obiettivo per rafforzare la difesa. Il centrale olandese ha provato ad aspettare fino all’ultimo i rossoneri ma poi ha deciso di accettare la corte del club inglese. Maldini e Massara adesso dovranno trovare un’alternativa e regalare a Pioli un giocatore in grado di rendere ancora più competitivo il reparto. E cosi ecco che i rossoneri sono tornati a pensare a Bremer, che però è in parola da tempo con l’Inter. I nerazzurri devono prima vendere Skriniar al Paris Saint Germain per tentare l’assalto finale e stanno cercando di accelerare per non perdere l’occasione. E a proposito del difensore centrale potrebbe esserci un derby anche su Milenkovic, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con la Fiorentina. La valutazione è sui 15 milioni di euro, in più Pioli lo ha già allenato nella sua esperienza viola".