MILAN, Chieste informazioni a Rabiot per un trasferimento

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha chiesto informazioni per Adrien Rabiot. Lo riporta MilanNews.it, che aggiunge come ci sia anche la Premier League sul centrocampista francese della Juventus. A 29 anni, l'ex PSG non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri e andrà in scadenza il 30 giugno. Il problema per un trasferimento in Italia sono le sue richieste di ingaggio, davvero troppo alte, ma nei prossimi giorni le parti potrebbero aggiornarsi.