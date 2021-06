MESSIAS, L'Atalanta va in pressing su di lui. Ilicic...

Junior Messias è uno dei giocatori più richiesti sul mercato italiano. Concretamente. La trattativa col Torino non sembra però andata al momento a buon fine, visto che la distanza tra domanda e offerta ballano ancora diversi milioni. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il Crotone sarebbe arrivato a 15 e per questo coi granata è stallo totale. Così l'Atalanta si è fatta sotto. Non è la sola perché al Crotone stanno arrivando chiamate da mezza Serie A. Però la Dea ha sondato il terreno: dipenderà dall'addio di Josip Ilicic e, secondo le ultime arrivate alla nostra redazione, c'è in programma un summit con l'entourage per valutare le offerte arrivate o in arrivo per lo sloveno. Ilicic apre all'addio, l'Atalanta punta forte Messias.