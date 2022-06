Dries Mertens verso il 'no' alla Lazio. A riportarlo è Sky Sport, secondo cui nonostante Maurizio Sarri voglia fortemente l'attaccante belga, è difficile che il trasferimento si concretizzi. Per due ragioni: in primis perché la priorità di Mertens è di rimanere a Napoli e rinnovare, poi perché in biancoceleste sarebbe solo il vice-Immobile e non troverebbe tanto spazio.