MERLO, No a due tornanti di punta. Ci vuole il 4-3-3

"Diventa difficile cambiare, ci sarebbe da ricominciare tutto da capo. Sarri? E' bravo, verrebbe di corsa ma ci vuol tempo a capire come gioca lui. Ora comunque si gioca senza carattere, camminiamo, non corriamo. Si rischia di andare giù. Divento matto a vedere Callejon e Ribery di punta. Se giocano ancora, col Parma, Ribery e Callejon davanti non guardo la partita". A raccontarlo è l'ex viola Claudio Merlo che commenta il momento della Fiorentina a Tuttomercatoweb: "La cosa più assurda è che ci sono 3 punte e Vlahovic lo vogliono pure tutti. Eppure metti due tornati di punta. Non esiste al mondo. Mi dispiace per Iachini che non fa una bella figura. Un allenatore deve guardare il campo e che giocatori ha e per quale modulo sono adatti. Se sei abituato a giocare sempre allo stesso modo è finita".

Nel particolare spiega: "Con questi giocatori il 4-3-3 sarebbe perfetto: ripeto, davanti Ribery e Callejon sulle face e una punta; Pulgar regista e Castrovilli e Amrabat mezzali. L'ex veronese non può giocare davanti alla difesa, è un rubapalloni alla Nainggolan e messo davanti alla difesa non la prende quasi mai. In difesa Pezzella e Milenkovic centrali con Biraghi a sinistra e Lirola a destra. Tornado alle punte Vlahovic o Kouame vanno bene tutti e due, però devono giocare 5-6 gare, non mezza partita e poi un altro".