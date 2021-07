MERCATO, Sondaggio viola per l'ucraino Dovbyk

Le competizioni internazionali estive sono da sempre una vetrina per il mercato: uno dei prodotti messi in mostra da Euro2020 è Artem Dovbyk, attaccante del Dnipro (6 gol in 24 presenze nell'ultima stagione), diventato eroe in nazionale per la rete allo scadere dei tempi supplementari con cui ha permesso all'Ucraina di superare la Svezia e volare ai quarti di finale contro l'Inghilterra (partita poi persa per 4-0 in cui Dovbyk non è sceso in campo). Sul classe '97, secondo quanto riportato da Tuttosport, si sarebbero mosse diverse squadre e anche la Fiorentina: oltre ai viola, a sondare la disponibilità del club ucraino sarebbero stati pure Real Sociedad, Marsiglia e Torino.